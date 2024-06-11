"Укрнафта" обмежує використання електроенергії

ПАТ "Укрнафта" обмежує використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення, щоб допомогти енергосистемі в період гострого дефіциту генеруючих потужностей.

"Кабінет міністрів України оприлюднив розпорядження, згідно з яким у зв'язку з надзвичайною ситуацією в енергетичній системі, спричиненою збройною агресією Росії проти України, державним компаніям необхідно забезпечити економію електричної енергії у власних приміщеннях", - повідомляється у пресрелізі компанії у вівторок.

Економія електроенергії досягається, зокрема, шляхом обмеження використання кондиціонерів повітря, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

"Нагадаємо, раніше "Укрнафта" обмежила енергоспоживання на автозаправних комплексах у вечірні години", - зазначили в товаристві.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС із 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.