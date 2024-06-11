Глави МЗС Швейцарії та України обговорили підготовку до Глобального саміту миру

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії 15-16 червня.

"Приємно бачити мого колегу Дмитра Кулебу. Оскільки Швейцарія приймає майбутній Саміт миру разом з Україною та 90 іншими глобальними лідерами й організаціями, ми обговорили перебіг підготовки та важливість цього саміту як першого кроку до мирного процесу", - написав Кассіс у соцмережі Х.