Події

17:27 11.06.2024

Глави МЗС Швейцарії та України обговорили підготовку до Глобального саміту миру

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Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою підготовку до Глобального саміту миру в Швейцарії 15-16 червня.

"Приємно бачити мого колегу Дмитра Кулебу. Оскільки Швейцарія приймає майбутній Саміт миру разом з Україною та 90 іншими глобальними лідерами й організаціями, ми обговорили перебіг підготовки та важливість цього саміту як першого кроку до мирного процесу", - написав Кассіс у соцмережі Х.

Теги: #україна #саміт_миру #швейцарія

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