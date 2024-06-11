Зеленський про Саміт миру: Важливо, щоб нашу ініціативу не забрала жодна інша держава, особливо - Росія

Президент України Володимир Зеленський назвав майбутню зустріч у межах мирної конференції у Швейцарії "вже успішним результатом" і заявив, що цю українську ініціативу важливо нікому не віддати, особливо Росії.

"Ця зустріч - це вже результат. Це дуже складно: не втратити союзництво, державу, партнерів. А союз партнерів і не партнерів - це, в принципі, складна місія. Загалом, для України, коли війна йде, і не перший місяць", - заявив Зеленський на пресконференції з федеральним канцлером Німеччини в Берліні у вівторок.

Він також заявив, що Саміт миру у Швейцарії ще не означає настання миру і закінчення війни.

"Це шлях. На жаль. Але ми пройдемо його. Я впевнений у ньому. Ми досягнемо миру. Але це перший крок. Він дуже важливий", - заявив президент.

Паралельно, як зазначив Зеленський, "ви знаєте, що організовуються ті чи інші зустрічі на різних рівнях на території Росії. Міністри закордонних справ багатьох країн, БРІКС тощо - для того, щоб побудувати якусь ще ініціативу".

"Тому друга історія полягає в тому, щоб ініціативу не забрала жодна інша держава, тому що це не буде справедливо. Тому що війна в нас. І ми маємо повне право (ініціювати своє бачення припинення війни - ІФ-У)", - заявив він.

При цьому, вкотре наголосив президент України, "ми дуже відкриті. Якщо ми хочемо об'єднати більшу кількість країн у всьому світі, для цього потрібно чути їх. Тому що не будуть просто люди мовчки приєднуватися до тієї чи іншої ініціативи. Потрібно знайти комплексне рішення для того, щоб об'єднувати таку кількість країн".

"Я думаю, що 100 країн із усього світу будуть представлені на першому Саміті миру. І важливо не втратити ініціативу. І не віддати її не просто комусь, а не віддати її Росії. Тому що російська ініціатива була продемонстрована щодо їхнього бачення закінчення війни. І була продемонстрована в день повномасштабного вторгнення. Їхнє бачення - окупація нашої країни", - зазначив Зеленський.

"Тому нам потрібно всім працювати. Дуже сильно. І тримати кулаки, щоб усе вийшло", - підсумував він.