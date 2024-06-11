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16:44 11.06.2024

Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС - Зеленський про вибори до Європарламенту

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Проросійські радикальні гасла небезпечні для країн ЄС - Зеленський про вибори до Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про вибори до Європейського парламенту, заявив, що найбільшу небезпеку для європейських виборців становили і продовжать становити надалі проросійські радикальні гасла.

Як він наголосив під час пресконференції з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, демократія і полягає в тому, що "європейці обирають ту чи іншу державу, того чи іншого лідера, кого вони хочуть".

"Але мені здається, що найголовніше, щоб під час вибору люди не вибирали просто проросійські популістичні гасла. Мені здається, що це небезпечно. Тому що це небезпечно не для України. Ми і так перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації: ми у війні. Але проросійські радикальні гасла небезпечні і для ваших країн", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося, вибори до Європейського парламенту відбулися в ЄС із 6 до 9 червня. За їхніми підсумками Європейська народна партія зберегла найбільше представництво в Європарламенті.

Теги: #вибори #європарламент #зеленський

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