Події

12:27 11.06.2024

Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

1 хв читати
Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

Перші EUR1,5 млрд доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Приблизно EUR1,5 млрд із прибутків від активів стануть доступні в липні. 90% від них підуть на оборону, 10% на відновлення", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи на конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2024) у вівторок у Берліні.

Глава Єврокомісії також повідомила, що цього тижня на саміті G7 "ми обговорюватимемо, як Україна ще швидше зможе отримати більше користі від заморожених російських активів".

Фон дер Ляєн додала, що ЄС зробив можливим використання непередбачених доходів від заморожених російських активів "відповідно до міжнародного законодавства".

Теги: #урсула_ляєн #активи_рф #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 11.06.2024
Президентка Єврокомісії: Сьогодні ми укладено угоду з партнерськими банками про EUR1,5 млрд інвестицій Україні

Президентка Єврокомісії: Сьогодні ми укладено угоду з партнерськими банками про EUR1,5 млрд інвестицій Україні

12:25 11.06.2024
Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

Зеленський про старт переговорів щодо вступу України до ЄС уже в червні: Це буде виконанням обіцянок, які дала нам Європа

12:23 11.06.2024
ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

ЄС має розпочати переговори про вступ України ще до кінця червня - президентка Єврокомісії

01:10 10.06.2024
Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

Головуючий у ЄС бельгійський прем'єр заявив про відставку

21:06 08.06.2024
Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

Україна та ЄС ґрунтовно обговорили текст проєкту безпекової угоди

17:44 07.06.2024
ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні

ЄС допоможе Україні приводити внутрішнє законодавство у відповідність до європейського - заступник голови Представництва ЄС в Україні

14:56 07.06.2024
ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

ЄС у червні обговорить строки початку переговорів про вступ України та Молдови - ЗМІ

13:43 07.06.2024
Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

10:34 04.06.2024
Угорщина може позбутися права вето під час голосування в Євросоюзі - DW

Угорщина може позбутися права вето під час голосування в Євросоюзі - DW

09:14 31.05.2024
Країни ЄС згодні координувати зусилля для скорочення імпорту енергоносіїв із РФ до нуля - єврокомісар

Країни ЄС згодні координувати зусилля для скорочення імпорту енергоносіїв із РФ до нуля - єврокомісар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Італія готова відправити новий пакет військової допомоги з ППО для України і виділить 140 млн євро на розвиток української інфраструктури - глава МЗС

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

На залізничному перегоні Львів-Ужгород сталося сходження селевого потоку

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: До середини дня кількість бойових зіткнень зросла до 51, найгарячіше - на лиманському і покровському напрямках

СБУ затримала дочку ексмера Полтави, яка працювала на "виборчий штаб" партії Путіна

Італія готова відправити новий пакет військової допомоги з ППО для України і виділить 140 млн євро на розвиток української інфраструктури - глава МЗС

Уже бачимо, коли і як ми зможемо поставити нові системи ППО в Україну - Зеленський

Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

За фактом витоку інформації здійснюють досудове розслідування і два службових - директор НАБУ

Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Генштаб ЗСУ: Від початку цієї доби на всій лінії фронту вже відбулося 37 боїв

Село Іванівське перебуває під контролем Сил оборони України - ОСУВ "Хортиця"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони за добу уразили 13 локацій противника, сім засобів ППО та одну РЛС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА