Єврокомісія: EUR1,5 млрд доходів від заморожених активів РФ будуть переведені Києву в липні

Перші EUR1,5 млрд доходів від заморожених російських активів буде переведено Україні вже в липні, заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Приблизно EUR1,5 млрд із прибутків від активів стануть доступні в липні. 90% від них підуть на оборону, 10% на відновлення", - сказала фон дер Ляєн, виступаючи на конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference, URC2024) у вівторок у Берліні.

Глава Єврокомісії також повідомила, що цього тижня на саміті G7 "ми обговорюватимемо, як Україна ще швидше зможе отримати більше користі від заморожених російських активів".

Фон дер Ляєн додала, що ЄС зробив можливим використання непередбачених доходів від заморожених російських активів "відповідно до міжнародного законодавства".