Харків не розглядає варіанту евакуації жителів як вирішення проблем, місто націлене на відновлення - мер

- Влада Харкова наразі не розглядає варіанту скорочення чисельності населення міста для розв'язання його проблем, зокрема з житлом, енергетикою, теплом і водою, що різко загострилися останнім часом через регулярні російські обстріли, заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Скажіть, а як на це відреагують військові, які захищають нас?", - відкинув такий варіант вирішення проблем Терехов у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції "Відновлення Харкова. Основні цілі та плани", що відбулася в Берліні 10 червня.

Терехов у своєму виступі наголосив, що Харків націлений на відновлення й активно працює з міжнародними партнерами над цим.

За його словами, жоден із проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, розпочатий до війни, не було скасовано.

"Ми будуватимемо метро, сучасний електротранспорт, електробуси, закуповуватимемо когенераційні установки", - зазначив мер.

Він додав, що в Харкові побудовано першу підземну школу для навчання 900 дітей у дві зміни, і буде споруджено ще кілька до 1 вересня цього року.

Говорячи про поточну ситуацію, Терехов повідомив, що у травні було зафіксовано 76 потужних обстрілів міста, 193 повітряні тривоги, які сумарно тривали майже 20 діб.

Він уточнив, що в Харкові зруйновано понад 9 тис. будинків, переважно житлових, половину закладів освіти та дитячих садочків, 40 об'єктів охорони здоров'я, а з 23 березня в місті не залишилося жодної ТЕЦ і трансформаторної підстанції, тож сьогодні воно повністю заживлене з інших регіонів України.

Мер наголосив, що для того, щоб пережити майбутню зиму, Харків будує децентралізовану систему енергозабезпечення та опалення, а також водопостачання та потребує міжнародної підтримки за цими напрямами.

За його словами, понад 150 тис. жителів міста наразі без житла, існує попит на відновлення і будівництво житла, і місто з залученням провідних архітекторів світу працює над генпланом.

В.о. глави Мінвідновлення Василь Шкураков повідомив, що уряд України надає максимальну підтримку Харкову в його виживанні.

"Теплопостачання, водопостачання, водовідведення - відсутність цих базових завдань, це, як сказав мер, загибель міста. Ми не маємо права допустити, щоб місто не функціонувало, не функціонувала його економіка", - наголосив в.о. міністра.

Він повідомив, що в Харкові буде реалізовано перший пілотний проєкт будівництва у великому місті великої кількості газокогенераційних і газопоршневих установок, які забезпечать місто теплом і електроенергією.

Говорячи про забезпечення водою, Шкураков повідомив, що Харкову надано можливість запускати артезіанські джерела та бурити свердловини.

"Однак ми також розуміємо, що водопостачання Харкова залежить від великих водосховищ. Найближче водосховище, яке забезпечує місто водою, розташоване за 140 км від міста. Потрібна велика кількість електроенергії, щоб доставити цю воду містянам. Ми також дивимося і працюємо над тим, щоб забезпечити місто водою, забезпечити не просто створення умов, а використання енергоефективних екологічних заходів, дотримання цих технологій", - додав в.о. глави Мінвідновлення.

Він наголосив, що Харків має стати прикладом для деяких інших міст України, як підготувати свою інфраструктуру до наступного опалювального сезону.

"Ми віримо в це, ми це зробимо. Завтра (11 червня - ІФ-У) у нас будуть певні заяви щодо підтримки міста Харкова з нашими партнерами. Тому тримаємося і рухаємося до досягнення наших цілей", - підсумував Шкураков.