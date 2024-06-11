Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявляє, що Німеччина найближчим часом надасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard ("Гепарди"), ракети та боєприпаси.

"Найважливіша потреба України нині - це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом найближчих тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети і боєприпаси", - сказав він на конференції з відновлення України у вівторок.

За його словами, Німеччина з 24 лютого 2022 року надала Україні 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.

"Хочу звернутися до всіх присутніх і попросити вас - підтримайте нашу ініціативу щодо збільшення спроможність українського ППО всім, чим можете", - закликав Шольц.