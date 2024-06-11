Події

08:06 11.06.2024

У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок артобстрілів горіло фермерське господарство - ОВА

1 хв читати
У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок артобстрілів горіло фермерське господарство - ОВА

У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок ворожих артобстрілів горіло фермерське господарство, повідомляє інформацію за минулу добу голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07:00 ранку 11 червня.

"Миколаївський район: Зранку, 10 червня, о 07:13 ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа на території фермерського господарства, яка була оперативно ліквідована. Пошкоджено господарську будівлю. Постраждалих немає. Удень, 10 червня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також, Кім повідомив про російський обстріл Баштанського району.

"Увечері, 10 червня, о 18:49 ворог здійснив ракетний удар по Горохівській громаді. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Постраждалих немає", - написав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #миколаївська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:35 11.06.2024
Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

Унаслідок обстрілів у Костянтинівці Донецької області поранені п’ятеро людей, пошкоджені 16 багатоповерхівок - голова ОВА

09:26 11.06.2024
На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу постраждали 14 населених пунктів, одна людина дістала поранень - ОВА

На Херсонщині від ворожих обстрілів за добу постраждали 14 населених пунктів, одна людина дістала поранень - ОВА

09:23 11.06.2024
На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

08:17 11.06.2024
Війська РФ учора ввечері вдарили дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді

Війська РФ учора ввечері вдарили дронами-камікадзе та артилерією по Нікополю та Марганецькій громаді

07:53 11.06.2024
Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені

Окупанти за добу завдали по Запорізькій області 548 ударів, у Пологівському районі є поранені

04:50 11.06.2024
Окупанти за минулий день здійснили 28 обстрілів прикордонних територій Сумської області

Окупанти за минулий день здійснили 28 обстрілів прикордонних територій Сумської області

20:15 10.06.2024
У Миколаївській області є влучання в нежитлове приміщення, попередньо без постраждалих

У Миколаївській області є влучання в нежитлове приміщення, попередньо без постраждалих

19:45 10.06.2024
У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

08:50 10.06.2024
Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська-Вузлового поранено мирну жительку

Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська-Вузлового поранено мирну жительку

08:40 10.06.2024
Двоє людей постраждали в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів за добу - ОВА

Двоє людей постраждали в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів за добу - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Харківщині за добу четверо загиблих, 11 постраждалих унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 46 артилерійських систем і один літак

США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

Зеленський прибув із візитом до Німеччини для участі в конференції з відновлення України та переговорів із Шольцом

Полковника Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ

ОСТАННЄ

СБУ проводить заходи з безпеки в урядовому кварталі Києва

Окупанти вчора ввечері скинули на житловий квартал у Костянтинівці "КАБ-500", п'ять поранених

Помер один із постраждалих унаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову - мер

РФ тримає на бойовому чергуванні в Чорному та Азовському морях чотири носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет - ВМС ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 46 артилерійських систем і один літак

США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

11 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Військова допомога США дала змогу ЗСУ сповільнити просування військ РФ у Харківській області

Сили оборони 5 червня за допомогою українських БпЛА успішно атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів у РФ

Радбез ООН проголосував за запропонований США план припинення вогню в Секторі Гази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА