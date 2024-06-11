У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок артобстрілів горіло фермерське господарство - ОВА

У Куцурубській громаді Миколаївської області внаслідок ворожих артобстрілів горіло фермерське господарство, повідомляє інформацію за минулу добу голова обласної військової адміністрації Віталій Кім станом на 07:00 ранку 11 червня.

"Миколаївський район: Зранку, 10 червня, о 07:13 ворожих артилерійських обстрілів зазнало с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа на території фермерського господарства, яка була оперативно ліквідована. Пошкоджено господарську будівлю. Постраждалих немає. Удень, 10 червня, о 15:30 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Також, Кім повідомив про російський обстріл Баштанського району.

"Увечері, 10 червня, о 18:49 ворог здійснив ракетний удар по Горохівській громаді. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої споруди та сухої трави, яка була оперативно ліквідована. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено чотири приватних домоволодіння та один автомобіль. Постраждалих немає", - написав голова ОВА.