Сили оборони за добу ліквідували 1100 окупантів, 46 артилерійських систем і один літак

Українські захисники за добу ліквідували 1100 окупантів, 23 танки, 32 бронемашини, 46 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 5 засобів протиповітряної оборони, 1 літак, 13 безпілотників, 79 одиниць авто і спецтехніки, інформує про втрати противника Генштаб Збройних сил у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 520850 (+1100) осіб, танків - 7902 (+23) од, бойових броньованих машин - 15176 (+32) од, артилерійських систем - 13690 (+46) од, РСЗВ - 1099 (+1) од, засоби ППО - 842 (+5) од, літаків - 359 (+1) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11023 (+13), крилаті ракети - 2278 (+0), кораблі/катери - 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 18676 (+58) од, спеціальна техніка - 2288 (+21)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.