Військова допомога США дала змогу ЗСУ сповільнити просування військ РФ у Харківській області

Військова допомога США дозволила ЗСУ сповільнити просування російських військ у Харківській області, а також утримувати лінію оборони, заявив прес-секретар Пентагону генерал Патрік Райдер у понеділок, 10 червня.

"Росіяни дійсно сповільнили прогрес, якого вони домагалися під Харковом, це демонструє, що: а) українці можуть продовжувати тримати лінію оборони; б) ця допомога доходить до них", - сказав він.

"Ми розуміємо, що ще багато чого належить зробити для надання їм такої необхідної допомоги, але ми збираємося продовжувати цю роботу", - підкреслив Райдер.

За його словами, цього тижня відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", під час якого буде обговорено подальшу допомогу, зокрема зміцнення ППО та оборонно-промислових потужностей України та країн-союзниць.