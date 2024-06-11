В Україні розпочав роботу перший цех із ремонту та виробництва німецької бронетехніки

У рамках партнерства АТ "Українська оборонна промисловість" і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства, повідомляє прес-служба Мінстратегпрому.

Головне призначення нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це прискорить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дасть змогу виробляти нову техніку для Сил безпеки і оборони України силами українських зброярів.

"Ми прагнемо розвивати наші виробничі можливості спільно з союзниками і вважаємо, що українська оборонка - частина європейського ОПК, яка зміцнює систему колективної безпеки Євросоюзу. Тому відкриття спільного з Rheinmetall виробничого майданчика - це не тільки крок до Перемоги України, а й важливий етап у побудові Арсеналу вільного світу", - сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин.

"Відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є надзвичайно важливим для зміцнення нашого оборонного потенціалу. Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт та обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру та підтримку, які дають змогу нам упевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Клименков.

Нагадаємо, німецько-українське ТОВ «RHEINMETALL UDI» (RHEINMETALL UKRAINIAN DEFENSE INDUSTRY LLC) було зареєстровано 18 жовтня 2023 року в Україні.