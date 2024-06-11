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00:55 11.06.2024

На фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

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На фронті відбулося понад 80 бойових зіткнень, ситуація залишається напруженою, але контрольованою - Генштаб

Наразі відбулося 81 бойове зіткнення. Ситуація залишається напруженою, проте - контрольованою, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 понеділка.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи з посилення оборонних позицій і рубежів.

"Попередні втрати агресора на цьому напрямку склали 64 окупанти загиблими та пораненими. Знищено один танк, сім автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, бойову броньовану машину, три артилерійські системи та чотири автомобілі. Також уражено 15 бліндажів і склад боєприпасів ворога", - зазначається у зведенні.

На Куп'янському напрямку противник намагався відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 12. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського, Григорівки та Серебрянського лісу. Усі атаки успішно відбиті українськими захисниками.

На Сіверському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Чотири штурмові дії в районах Спирного, Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського для ворога завершилися невдачею.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Нового, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Шість спроб російських окупантів прорвати наші рубежі успіху не мали. Ситуація напружена. Триває бій у районі Нового.

Гаряча обстановка залишається на Покровському напрямку, наголошують у Генштабі. Ворог 21 раз намагався вклинитися в бойові порядки захисників України поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Яснобродівки, Уманського та Карлівки. 19 ворожих атак відбито. Ще два бойові зіткнення тривають неподалік Новоолександрівки та Новопокровського.

"Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування російських загарбників. Попередні втрати агресора на цьому напрямку становили 198 окупантів убитими та пораненими. Знищено літак СУ-25, один танк, бойову броньовану машину, гармату та чотири автомобілі", - повідомляється у зведенні про втрати ворога.

За інформацією Генштабу, на Курахівському напрямку ситуація також залишається напруженою. Від початку доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 17. Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка. 14 ворожих атак успішно відбито Силами оборони. Тривають бої в районі Красногорівки. Вживаються заходи щодо недопущення просування російських військ у глибину нашої території.

На Времівському напрямку загарбники намагалися йти вперед поблизу Водяного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили одну безуспішну штурмову дію в районі населеного пункту Копані.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито дві атаки ворога в районі північніше Кринок. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

 

 

Теги: #україна #генштаб #зведення

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