Події

23:52 10.06.2024

Окупанти за добу завдали по Україні два ракетних і 45 авіаударів із застосуванням 64 КАБів - Генштаб

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Окупанти за добу завдали по Україні два ракетних і 45 авіаударів із застосуванням 64 КАБів - Генштаб

Російські загарбники завдали по території України два ракетних із застосуванням п'яти ракет і 45 авіаційних ударів із застосуванням 64 керованих авіабомб, задіяли 486 дронів-камікадзе, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 понеділка.

Також, повідомляється у зведенні, ворог здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Водночас протягом доби Сили оборони України вразили 13 районів зосередження особового складу противника, сім засобів ППО, один підрозділ артилерії та радіолокаційну станцію, інформували в Генштабі.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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