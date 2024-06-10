Авіаційна служба Малаві втратила контакт із літаком, на якому летів віцепрезидент країни та особи, котрі його супроводжували

Літак, на борту якого перебували віцепрезидент Малаві Саулос Чиліма і дев'ятеро осіб, які його супроводжували, зник у понеділок, повідомляє британська телерадіокорпорація ВВС.

За даними міністерства оборони Малаві, на яке посилається ВВС, літак "зник із радарів" уранці в понеділок незабаром після вильоту зі столиці країни Лілонгве на північ. Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Після повідомлення про подію президент країни Лазарус Чаквера скасував заплановану поїздку на Багамські острови.

Уперше Чиліма обійняв посаду віцепрезидента Малаві у травні 2014 року. У 2020 році він склав присягу на цій посаді вдруге.