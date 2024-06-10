Події

19:49 10.06.2024

МВС спростувало повідомлення про винагороду за допомогу у виявленні осіб, які ухиляються від мобілізації

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МВС спростувало повідомлення про винагороду за допомогу у виявленні осіб, які ухиляються від мобілізації

Інформація про те, що нібито "військова поліція" пропонує українцям винагороду за співробітництво у виявленні осіб, які ухиляються від мобілізації, поширювана в мережі нібито від імені Національної поліції України, не відповідає дійсності, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"В Україні немає "військової поліції".

Національна поліція України жодних подібних повідомлень не робила. Такі повідомлення спрямовані на дестабілізацію ситуації в країні та створення напруженості серед громадян", - зазначається в повідомленні МВС у телеграм-каналі.

Центр протидії дезінформації та Кіберполіція застерігають від дзвінків за номерами телефонів, зазначеними в цих повідомленнях, і переходу за посиланнями від невідомих джерел.

 

 

 

Теги: #спростування #мвс #фейк

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