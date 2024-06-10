У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів
Унаслідок атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) у с. Цвіткове (Кам'янсько-Дніпровський р-н) троє місцевих жителів дістали осколкові поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Три людини поранені через атаку ворога по селу Цвіткове.
Чотири російських КАБи знищили кілька будинків і прибудинкові споруди", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.
Федоров уточнив, що постраждалі дістали осколкові поранення, лікарі надають їм допомогу.