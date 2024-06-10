Події

19:45 10.06.2024

У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

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У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

Унаслідок атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) у с. Цвіткове (Кам'янсько-Дніпровський р-н) троє місцевих жителів дістали осколкові поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Три людини поранені через атаку ворога по селу Цвіткове.

Чотири російських КАБи знищили кілька будинків і прибудинкові споруди", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Федоров уточнив, що постраждалі дістали осколкові поранення, лікарі надають їм допомогу.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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