У Запорізькій області внаслідок атаки КАБами постраждали троє місцевих жителів

Унаслідок атаки керованими авіаційними бомбами (КАБ) у с. Цвіткове (Кам'янсько-Дніпровський р-н) троє місцевих жителів дістали осколкові поранення, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Три людини поранені через атаку ворога по селу Цвіткове.

Чотири російських КАБи знищили кілька будинків і прибудинкові споруди", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Федоров уточнив, що постраждалі дістали осколкові поранення, лікарі надають їм допомогу.