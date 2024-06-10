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13:00 10.06.2024

Генпрокурор: РФ не лише намагається знищити наше зерно і спровокувати зростання цін на світових ринках, а й замістити своєю продукцією

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Генпрокурор: РФ не лише намагається знищити наше зерно і спровокувати зростання цін на світових ринках, а й замістити своєю продукцією

Ворожих атак на зернову інфраструктуру зазнавали абсолютно всі порти Чорноморсько-Дунайського регіону України, що свідчить про системність нападу РФ на зернову безпеку світу, наголошує генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Ми бачимо систематичні спроби РФ підірвати продовольчу безпеку світу і зруйнувати українську економіку", - сказав Костін у понеділок в ефірі Національного телемарафону.

Він повідомив, що наразі розслідують 248 кримінальних проваджень за 432 фактами російських обстрілів зернової інфраструктури та захоплення таких об'єктів. Лише в Одесі, за словами Костіна, зафіксовано 21 факт масованих обстрілів портової та аграрної інфраструктури, внаслідок яких шестеро цивільних осіб загинули і ще 30 дістали поранення.

Генпрокурор уточнив, що під ворожими атаками були всі порти, не лише в Одесі.

"Унаслідок цих обстрілів, зокрема, було поставлено під загрозу стабільність постачання зернової продукції з України за нашими зобов'язаннями", - наголосив Костін.

За словами генпрокурора, ці всі факти досліджуються, зокрема у співпраці з неурядовими організаціями. "Отримана інформація дає змогу стверджувати, що РФ не просто намагається знищити наше зерно і спровокувати зростання цін на світових ринках, а й замістити своєю продукцією зірвані постачання з України... Ми розуміємо спільно з командою Міжнародного кримінального суду, що атаки на зернову інфраструктуру були абсолютно в усіх портах Чорноморсько-Дунайського регіону. І це говорить про системність атак Росії на зернову безпеку світу", - заявив Костін.

Теги: #костін #генпрокуратура

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