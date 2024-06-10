Події

12:48 10.06.2024

На виборах до Європарламенту в Німеччині переміг блок правоцентристських партій ХДС/ХСС - ЗМІ

1 хв читати
На виборах до Європарламенту в Німеччині переміг блок правоцентристських партій ХДС/ХСС - ЗМІ

У Німеччині оприлюднили остаточні результати виборів до Європарламенту, блок правоцентристських партій ХДС/ХСС переміг із результатом у 30%, повідомляє німецька газета Bild.

Згідно з повідомленням, друге місце посіла права партія "Альтернатива для Німеччини" набравши 15,9% голосів. Водночас Соціал-демократична партія (СДПН) канцлера Олафа Шольца показала найгірший результат в історії, набравши 13,9%.

Ліво-ліберальна партія "Зелені" набрала 11,9% голосів, а Вільна демократична партія (ВДП) - 5,2%.

"Нещодавно створений "Альянс Сари Вагенкнехт" на своїх перших виборах набрав 6,2%, результат партії "Ліві" - 2,7%", - зазначають у Bild.

Явка виборців на вибори до Європарламенту в Німеччині становила 64,8%.

У Bild зазначають, що в Німеччині багато правих партій критикують підтримку України у війні з Росією. "У ФРН такої позиції дотримується "Альтернатива для Німеччини" і "Альянс Сари Вагенкнехт", вимагаючи замість підтримки України проведення мирних переговорів", - ідеться в повідомленні.

Також у Bild вважають, що Єврокомісії доведеться вести особливо запеклу боротьбу з представниками правих партій через те, що популісти в Європарламенті зроблять усе можливе, щоб не допустити вступу до ЄС десяти країн, включно з Україною, Косово, Албанією, Боснією і Герцеговиною, Сербією, Грузією і Туреччиною.

Теги: #німеччина #вибори #європарламент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 10.06.2024
Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

Європарламент може посилити підтримку України - Соболєв

11:52 10.06.2024
Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

07:22 10.06.2024
На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає партія експрем'єра Борисова

На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає партія експрем'єра Борисова

07:04 10.06.2024
Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

Прем'єр-міністр Баварії закликає до дострокових федеральних виборів у Німеччині - ЗМІ

07:02 10.06.2024
Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

19:50 09.06.2024
Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

07:12 09.06.2024
ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

ФРН запроваджує прикордонний контроль усередині Шенгену

02:47 04.06.2024
Збірні України та Німеччини зіграли внічию у товариському матчі

Збірні України та Німеччини зіграли внічию у товариському матчі

19:25 03.06.2024
Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

Зливові дощі на півдні Німеччини призвели до масштабних повеней, є загиблі

06:13 03.06.2024
Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

Повінь на півдні Німеччини: загинув пожежник, зійшов з колії поїзд, триває евакуація населення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Участь у Саміті миру на сьогодні підтвердили 90 держав, включно з міжнародними організаціями - президентка Швейцарії

У селі Рижівка окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, їх присутності наразі там немає - Зеленський

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

ОСТАННЄ

Глава МЗС Швейцарії: Саміт миру - лише перший крок на шляху до мирного процесу, і питання в тому, коли Росія буде "на його борту"

Вивішений у Рижівці Сумської області прапор окупантів був замінований - Генштаб ЗСУ

Одна людина загинула внаслідок пожежі та вибухів на польському збройовому заводі

Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС

Мешканець Львівської області загинув унаслідок наїзду потяга - поліція

НАДС закликає відмовитися від використання поняття "чиновник"

Будинок із фільму "Сам удома" знайшов покупця за тиждень за ціною в $5,25 млн

Україна має намір збільшити до 40% кількість жінок на держслужбі на рівні ухвалення рішень до 2027 року - голова НАДС Алюшина

СБУ затримала 19-річного одесита, який готував ворожі удари по військових вишах і лікарнях у Житомирі й Одесі

Стефанчук візьме участь у саміті голів парламентів Польщі та країн Балтії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА