На виборах до Європарламенту в Німеччині переміг блок правоцентристських партій ХДС/ХСС - ЗМІ

У Німеччині оприлюднили остаточні результати виборів до Європарламенту, блок правоцентристських партій ХДС/ХСС переміг із результатом у 30%, повідомляє німецька газета Bild.

Згідно з повідомленням, друге місце посіла права партія "Альтернатива для Німеччини" набравши 15,9% голосів. Водночас Соціал-демократична партія (СДПН) канцлера Олафа Шольца показала найгірший результат в історії, набравши 13,9%.

Ліво-ліберальна партія "Зелені" набрала 11,9% голосів, а Вільна демократична партія (ВДП) - 5,2%.

"Нещодавно створений "Альянс Сари Вагенкнехт" на своїх перших виборах набрав 6,2%, результат партії "Ліві" - 2,7%", - зазначають у Bild.

Явка виборців на вибори до Європарламенту в Німеччині становила 64,8%.

У Bild зазначають, що в Німеччині багато правих партій критикують підтримку України у війні з Росією. "У ФРН такої позиції дотримується "Альтернатива для Німеччини" і "Альянс Сари Вагенкнехт", вимагаючи замість підтримки України проведення мирних переговорів", - ідеться в повідомленні.

Також у Bild вважають, що Єврокомісії доведеться вести особливо запеклу боротьбу з представниками правих партій через те, що популісти в Європарламенті зроблять усе можливе, щоб не допустити вступу до ЄС десяти країн, включно з Україною, Косово, Албанією, Боснією і Герцеговиною, Сербією, Грузією і Туреччиною.