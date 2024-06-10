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12:40 10.06.2024

Рідні військовополонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу - Федоров

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Рідні військовополонених отримуватимуть у "Дії" сповіщення від Координаційного штабу - Федоров

Рідні полонених отримуватимуть сповіщення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в мобільному застосунку "Дія", повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Родини військовополонених і цивільних, яких росія утримує в полоні, а також сім'ї зниклих безвісти - вразливі. Часто цим користуються росіяни та надсилають компрометуючі повідомлення, де просять гроші в обмін на "звільнення з полону". Або спамери спекулюють на цій темі, прикріплюють лінк, а потім викрадають дані людини. Щоб захистити родини від цього безладу, відтепер усі сповіщення з кабінету з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими будуть у "Дії", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

Міністр пояснив принцип роботи сповіщень: після зникнення людини її рідні залишають заяву в особистому кабінеті на сайті Координаційного штабу. Із цього кабінету в "Дію" надійдуть сповіщення про те, що: заяву підтвердили; до справи додали інформацію; людину звільнили з полону.

Крім цього, сповіщення з "Дії" надходитиме також, якщо людину вважали зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона перебуває в полоні.

"Робимо все, щоб процес для рідних був безпечним. І коли вони отримують пуш у "Дію" про те, що людину звільнили з полону, то її дійсно звільнили", - наголосив Федоров.

Теги: #дія

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