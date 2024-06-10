Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Результати виборів до Європейського парламенту позитивні й обнадійливі для України, вважає голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Судячи з тих результатів, які ми зараз маємо, на основі екзитполів, вони мають доволі позитивний і обнадійливий вигляд. Чому? Тому що не виправдалося, по-перше, очікування, що буде такий тріумф украй правих і вкрай лівих сил, які пов'язують з Росією. Другий позитив полягає в тому, що найбільше голосів набрала Європейська народна партія, до якої, до речі, входять німецькі партії ХДС/ХСС, які в період повномасштабної агресії РФ проти України займають проукраїнську позицію. І це дало підставу Урсулі фон дер Ляєн (президент Європейської комісії 2019-2024 рр. - ІФ-У) заявити, що буде навіть сформована така широка проукраїнська коаліція в рамках європейського парламенту", - сказав Мережко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

За словами народного депутата, "що стосується німецьких крайніх правих партій, вони трохи набрали голосів на підтримку, але це не критично".

"Наприклад, партія "Альтернатива для Німеччини" більше набрала, ніж такі наші союзники, як Партія зелених, на жаль. Але все одно якщо подивитися на розклад сил, на такі загальні розрахунки, там же (в Європарламенті - ІФ-У) - 720 місць. І якщо порахувати, скільки зайняли крайні праві і крайні ліві, то в сумі вони є в помітній меншості. Тобто якогось зсуву радикального не відбулося", - пояснив Мережко.

Він наголосив, що новий склад європарламенту "доволі проукраїнський, і це полегшує нашу справу, полегшує можливості, підвищує можливості продовження надання допомоги і підтримки Україні".