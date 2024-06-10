Події

11:37 10.06.2024

Корнієнко очолив делегацію ВР на конференції з відновлення України в Берліні

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Корнієнко очолив делегацію ВР на конференції з відновлення України в Берліні

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко очолив українську парламентську делегацію на конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024) у Берліні.

Як повідомила пресслужба апарату Верховної Ради, Корнієнко візьме участь у спільному засіданні парламентарів у межах Ukraine Recovery Conference 2024, зокрема, у сесії "Стійкі муніципалітети: сильне місцеве самоврядування для відновлення України" та відкриє панель "Реформи та стійкість: Управління для виживання".

У рамках візиту (10-12 червня) також заплановано низку двосторонніх зустрічей Корнієнка з керівництвом бундестагу та німецькими парламентарями.

Теги: #делегація #берлін

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