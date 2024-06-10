ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука й Тараса Козака та двом їхнім спільникам, які організували на одному з підконтрольних підприємств Львівської області схеми ухилення від сплати податків, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Як повідомляється на сайті ДБР у понеділок, схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виробництва цегли. Сировина для продукції видобувалася на одному з кар'єрів області. За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадові особи підприємства підробляли документи про обсяги виробленої продукції, а частину необлікованої продукції вони продавали юридичним і фізичним особам за готівку.

Також учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність, унаслідок чого за п'ять років на підприємстві було приховано продукції майже на 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

"За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією майна). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 9 млн грн для директора і 6 млн грн для головного бухгалтера. Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів і близьких родичів.

"Братам Медведчука і Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, про підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено в національний і міжнародний розшук. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності", - розповіли в ДБР.