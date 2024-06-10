Події

11:10 10.06.2024

ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

2 хв читати
ДБР повідомляє про викриття фінансової махінації братів екснардепів Медведчука і Козака

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії зі Службою безпеки України повідомили про підозру рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука й Тараса Козака та двом їхнім спільникам, які організували на одному з підконтрольних підприємств Львівської області схеми ухилення від сплати податків, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Як повідомляється на сайті ДБР у понеділок, схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виробництва цегли. Сировина для продукції видобувалася на одному з кар'єрів області. За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадові особи підприємства підробляли документи про обсяги виробленої продукції, а частину необлікованої продукції вони продавали юридичним і фізичним особам за готівку.

Також учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність, унаслідок чого за п'ять років на підприємстві було приховано продукції майже на 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

"За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України", - йдеться в повідомленні.

Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк до 5 років із конфіскацією майна). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 9 млн грн для директора і 6 млн грн для головного бухгалтера. Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів і близьких родичів.

"Братам Медведчука і Козака, які переховуються від правосуддя за кордоном, про підозру було повідомлено заочно. Згодом їх буде оголошено в національний і міжнародний розшук. Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності", - розповіли в ДБР.

Теги: #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:47 07.06.2024
ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

ДБР повідомило про підозру ФК "Житло-Капітал" - кредитору "Укрбуду" - у привласненні нерухомості "Київміськбуду"

16:22 07.06.2024
ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

ДБР викрило незаконну схему заволодіння нерухомістю "Київміськбуду" на 282 млн грн

15:54 06.06.2024
ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

ДБР викрило посадовців міграційної служби в Одеській області на отриманні хабарів від іноземців

11:03 04.06.2024
У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

У допитах Баканова не було процесуального сенсу, конспірологія про його недоторканність недоречна - перший заступник директора ДБР

10:42 04.06.2024
У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

У справі про прорив ворога на Харківщині допитано військове керівництво і бійців, правоохоронці вивчають секретні документи - перший заступник директора ДБР

10:40 04.06.2024
У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

У пошуках винних у прориві кордону на Харківщині вивчаємо таємні документи - перший заступник директора ДБР

10:19 04.06.2024
Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

Наративи депутатів-держзрадників тотожні тезам Путіна перед вторгненням в Україну - перший заступник директора ДБР

10:04 04.06.2024
Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

Перший заступник директора ДБР: Справа про держзраду Дубінського на завершальному етапі, на суді почуємо багато цікавого

13:01 03.06.2024
Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

Командувач регіонального управління тероборони в Одеській області змушував підлеглих будувати йому дім - ДБР

12:30 30.05.2024
Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Найєм заявив, що залишає посаду голови Держагентства відновлення через системне перешкоджання роботі

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Найбільша кількість бойових зіткнень зараз на покровському напрямку

Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

ОСТАННЄ

Екснардепа Святаша засуджено до 12 років ув'язнення за заклики до зміни меж України та шахрайство

Результати виборів до Європарламенту обнадійливі для України - Мережко

Активних дій росіян у прикордонні Сумської області поки що немає - керівник ЦПД

Найєм заявив, що залишає посаду голови Держагентства відновлення через системне перешкоджання роботі

У КЕКЦ заявляють про занадто високий рівень ґрунтових вод у місці, де планується будівництво НВМК

Корнієнко очолив делегацію ВР на конференції з відновлення України в Берліні

Литовський Центр реставрації музейних цінностей допоможе реставрувати 100 картин Примаченко - Мінкультури

Франція направила США, Британії, Польщі, Швеції пропозицію відправити військових інструкторів в Україну - ЗМІ

Петиція із закликом зняти рекламні полотна в Києві, за якими відбувається демонтаж пам'яток історії, набрала потрібну кількість голосів

Казахстан поки що не визначився з участю у швейцарському саміті щодо України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА