Мінветеранів затвердило методичні рекомендації щодо створення та функціонування ветеранських просторів

Міністерство у справах ветеранів України розробило та затвердило методичні рекомендації зі створення та функціонування ветеранських просторів для адаптації ветеранів та їхніх родин до цивільного життя, повідомляє пресслужба відомства.

"По-перше, це майданчик для спілкування за принципом "рівний - рівному" та платформа взаємодії різних надавачів послуг. По-друге, застосовується індивідуальний підхід. Тобто, кожен окремий випадок супроводжується індивідуально. Тому ветеранський простір - це ще й те місце, де фахівець із супроводу ветеранів війни буде надзвичайно доречним. Це той позитивний досвід, який ми маємо масштабувати і стандартизувати перелік послуг, щоб допомогти ветерану швидко та максимально комфортно повернутися до цивільного життя", - сказав в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Зазначається, що міністерство в межах уже наявних ветеранських просторів через бюджетні програми готове профінансувати психологічну реабілітацію та відновлення, навчання та перекваліфікацію ветеранів, фахівця із супроводу, розвиток власної справи.

Водночас за кошти державного та місцевих бюджетів, соціально відповідального бізнесу може бути забезпечено надання: юридичної, соціальної підтримки; інформаційно-консультаційної допомоги; фізкультурно-спортивної реабілітації та дозвілля.