Події

10:46 10.06.2024

У Сумській області загорівся один із двоповерхових цехів підприємства - ДСНС

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У м. Ромни Сумської області сталася пожежа на одному з двоповерхових цехів підприємства, рятувальники локалізували займання, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Пожежа сталася в м. Ромни. Рятувальники локалізували займання. Ситуацію ускладнює високе пожежне навантаження - на цьому підприємстві розміщена велика кількість горючих матеріалів", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

У ДСНС наголошуюють, що ситуація контрольована. Ліквідація пожежі триває.

Теги: #дснс #сумська_область

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