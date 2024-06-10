Події

08:50 10.06.2024

Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська-Вузлового поранено мирну жительку

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Унаслідок нічного обстрілу Куп'янська-Вузлового поранено мирну жительку
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на понеділок ЗС РФ обстріляли Куп'янськ-Вузловий, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок ворожого обстрілу поранено жінку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що вночі окупанти обстріляли приватне підприємство в Золочеві (загорівся автомобіль). Крім того, напередодні ворожих обстрілів зазнали Київський район Харкова (пошкоджено будинки, приватний автомобіль), Черкаські Тишки (горів приватний будинок) і територія приватного підприємства в Білому Колодязі (частково пошкоджено будівлю елеватора).

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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