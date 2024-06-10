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07:48 10.06.2024

Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

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Боррель засудив Ізраїль за атаку на табір біженців у Газі для звільнення заручників

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив ізраїльську атаку на табір біженців Нусейрат у центральній частині Сектору Гази. Про це Боррель написав у соціальній мережі Х.

Боррель зазначив, що повідомлення з Гази "про чергове масове вбивство цивільних осіб жахливі". "Ми засуджуємо це найрішучішим чином. Кривава бійня повинна негайно припинитися", - написав він.

"Трьохетапний план президента Байдена - це шлях уперед до тривалого припинення вогню і припинення вбивств", - сказав Боррель, маючи на увазі план припинення вогню, який підтримав президент США Джо Байден.

Влада Сектору Гази, яким керує ХАМАС, повідомила, що щонайменше 210 палестинців було вбито та понад 400 поранено в суботу внаслідок сильних ударів ізраїльської авіації по табору біженців Нусейрат і в його районі.

Ізраїль, зі свого боку, заявив, що врятував чотирьох заручників, утримуваних у Газі після атаки 7 жовтня, під час рейду на табір Нусейрат.

 

 

 

Теги: #ізраїль #боррель #сектор_гази

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