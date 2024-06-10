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07:33 10.06.2024

Ворог 18 разів обстріляв Сумську область, в результаті сталося 65 вибухів

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Ворог 18 разів обстріляв Сумську область, в результаті сталося 65 вибухів

Окупанти за неділю 18 разів обстріляли Сумщину, відтак було зафіксовано 65 вибухів в області, повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

У Юнаківській росіяни здійснили артилерійські обстріли (9 вибухів). По Миколаївській окупанти здійснили атаку FPV дроном (1 вибух) та артилерійські обстріли (7 вибухів). По Хотінській ворог стріляв із мінометів (17 вибухів), артилерії (6 вибухів) і скинув ВОГ із БПЛА (1 вибух). По Краснопільській противник завдав артилерійських (4 вибухи), мінометних (4 вибухи) обстрілів та атаки FPV дронами (2 вибухи). На Середино-Будську росіяни скинули 2 міни. А на Великописарівську ворог скинув ВОГ із БПЛА (1 вибух), обстріляв із міномета (8 вибухів) і атакував FPV дронами (3 вибухи).

 

 

Теги: #сумська_область #обстріли

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