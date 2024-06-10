На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемагає партія експрем'єра Борисова

Консервативна партія "Герб" колишнього прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова набирає на дострокових парламентських виборах 26,2% голосів, повідомляє Bloomberg.

Згідно з екзитполом, проведеним Alpha Research, загалом прохідний бар'єр долають шість партій.

Зокрема, очолювана іншим експрем'єром Кирилом Петковим коаліція партій "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", що веде кампанію на антикорупційній платформі, набирає 15,7%.

Партія "Відродження", яка хоче, щоб Болгарія вийшла з НАТО, набирає 14,5%, "Рух за права і свободи" - 14,3%, а соціалісти - 9,1%.

Зазначається, що Борисов стане першим, хто отримає мандат на формування уряду від президента Румена Радева. Він не виключив, що балотуватиметься на посаду прем'єр-міністра на четвертий термін.

Як повідомлялося, 9 квітня болгарські парламентарії у вівторок формально затвердили тимчасовий уряд, який керуватиме країною до дострокових виборів 9 червня, повідомляє у вівторок Associated Press.