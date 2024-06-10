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07:02 10.06.2024

Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

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Європейська народна партія збереже найбільше представництво в Європарламенті - попередні результати виборів

Європейська народна партія (EPP), яка традиційно підтримує Україну, посіла перше місце за результатами виборів до Європейського парламенту (ЄП) та отримає 189 місць із 720 замість наявних сьогодні 176 із 705.

Такі офіційні попередні результати розподілу місць оприлюднено на сайті Європарламенту вночі в понеділок за даними 26 із 27 країн ЄС, загалом вони збіглися з прогнозами, оголошеними на цьому сайті ввечері в неділю.

Згідно з попередніми результатами, другою за чисельністю політичною групою залишиться Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - приблизно 135 місць, що трохи менше за 139, які він посідає сьогодні.

Замикає трійку об'єднання лібералів "Оновлюючи Європу" (Renew Europe), кількість мандатів якого може скоротитися зі 102 до 83.

Значно порідіє і об'єднання "Зелені"/Європейський вільний альянс" (Greens/EFA), яке, згідно з попередніми результатами, отримає орієнтовно 53 місця, порівняно з 72 зараз, і за кількістю депутатів переміститься з четвертої на шосту позицію, пропустивши вперед Європейських консерваторів та реформістів (ECR) і правих націоналістів об'єднання "Ідентичність і демократія" (ID).

Зокрема, кількість євродепутатів у фракції ECR може збільшитися з 69 до 72, а у фракції ID - з 49 до 58.

Нарешті, Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі (The Left або GUE/NGL), згідно з попередніми результатами, збережуть 35 мандатів за 37 сьогодні.

Крім того, ще 45 місць у новому Європарламенті займуть позафракційні депутати (зараз таких 61), а 50 місць буде у новообраних депутатів, які не пов'язані з жодною з політичних груп у парламенті попереднього скликання.

"Європейці проголосували. (...) Перше прогнозування розподілу місць у Європейському парламенті готове. Результати мають ще бути підтверджені, сертифіковані. Це процес, який може тривати кілька тижнів. Але це перша реалістична картина десятого терміну парламентських повноважень", - сказала голова Європейського парламенту, що йде, Роберта Мецола.

Вона зазначила, що найближчими тижнями сформуються політичні фракції Європейського парламенту, а 19 липня новий парламент збереться на свою першу пленарну сесію в Страсбурзі.

За словами Мецоли, "сьогоднішні результати є знаком довіри з боку європейського населення, що Європейський парламент продовжить цю європейську стратегію протягом п'яти найближчих років (...)".

Ще немає прогнозів і результатів з Ірландії, а стосовно Франції та Італії враховано прогнози, а не попередні результати, тоді як для Мальти результати вже є фінфактами.

Згідно з регламентом ЄП, політична група має складатися щонайменше з 23 євродепутатів, обраних щонайменше в семи (1/4) державах-членах.

Найбільше євродепутатів представлятимуть Німеччину - 96, найменше - по 6 - Кіпр, Люксембург і Мальту. Від Франції до Європарламенту обирають 81 депутата, від Італії - 76 та Іспанії - 61, Польщі - 53, Румунії - 33 і Нідерландів - 31, тоді як від Бельгії - 22, Швеції, Португалії, Чехії, Угорщини та Греції - по 21.

Нарешті Австрію представлятимуть 20 депутатів, Болгарію - 17, Фінляндію, Данію та Словаччину - по 15, Ірландію - 14, Хорватію - 12, Литву - 11, Латвію та Словенію - по 9 та Естонію - 7.

 

 

 

Теги: #вибори #європарламент #результати

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