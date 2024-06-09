Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами щодо підтримки України

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нових домовленостей з європейськими партнерами у сфері підтримки України, зокрема, такий договір готується з Німеччиною.

"Готуємо для України нові домовленості з європейськими партнерами. Зокрема, з Німеччиною - про додаткові кроки підтримки", - заявив президент у відеозверненні ввечері в неділю.

Також, як повідомив Зеленський, цими днями Україна детально займається підготовкою двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки.

"Ми робимо все, щоб лідерство Америки відчувалося. Дякую кожному, хто допомагає", - заявив він.