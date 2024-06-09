Події

15:11 09.06.2024

Мешканець Луцька вирішив перевірити працездатність замовленої піротехнічної гранати просто у відділенні пошти, йому надано медичну допомогу - ЗМІ

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Піротехнічна імітаційна граната вибухнула у відділенні "Нової пошти" в Луцьку біля Північного ринку, постраждав одержувач посилки, в якій вона приїхала, повідомляється в телеграм-каналі місцевого "12 каналу" в неділю.

"Лучанин замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Отримавши посилку, вирішив оглянути їх на місці - у відділенні Нової пошти на Соборності. Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Та вибухнула", - йдеться в повідомленні.

Потерпілому було надано медичну допомогу, його здоров'ю загрози немає. У поліції повідомили, що персонал поштового відділення не постраждав.

Теги: #луцьк

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