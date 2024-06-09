Події

12:23 09.06.2024

ДТЕК повідомив про скасування графіків відключень світла на неділю

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ДТЕК повідомив про скасування графіків відключень світла на неділю

У неділю, 9 червня, обмеження подачі електроенергії скасовано, повідомив ДТЕК у телеграм-каналі.

"Приємні новини. Згідно з оновленою інформацією від Укренерго сьогодні ми зможемо пройти день без графіків відключень", - ідеться в повідомленні.

"Пам'ятайте, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло дбайливо", - закликали там.

Також наголошується, що про можливі зміни ДТЕК буде оперативно інформувати в телеграм-каналі.

Теги: #дтек

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