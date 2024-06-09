Події

12:22 09.06.2024

Окупанти обстріляли за добу 38 разів прикордонні громади в Сумській та Чернігівській областях - ОК "Північ"

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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом протягом доби нараховано 38 обстрілів (123 вибухи) з різних видів озброєння, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється", - повідомляється у зведенні, опублікованому на сторінці ОК "Північ" у Facebook у неділю.

У Чернігівській області найбільш інтенсивних обстрілів зазнали населені пункти Семенівської громади, тут окупанти обстріляли Миколаївку (10 вибухів), де внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю, приватний будинок, ЛЕП, а також Залізний Міст (12 вибухів). У Новгород-Сіверській громаді обстрілу зазнали Пушкарі (16 вибухів), тут унаслідок обстрілу було зруйновано приватний будинок. Також війська РФ обстрілювали населені пункти Сновської громади.

У Сумській області окупанти обстрілювали населені пункти Сумського району. Так, у Грабівському пролунало 4 вибухи, а в Яструбиному сталося 3 обстріли (3 вибухи). В Охтирському районі інтенсивного артилерійського обстрілу зазнала Тарасівка (4 вибухи), у Шосткинському районі з мінометів обстріляли Рожковичі (4 вибухи) і Сидорівку (9 вибухів). Так само велися обстріли Конотопського району.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, ствольну артилерію калібру 122 і 152 мм, ФПО-дрони, скидали гранатометні осколкові постріли з безпілотників.

Теги: #чернігівська_область #сумська_область

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