Події

11:18 09.06.2024

Унаслідок нічного ворожого обстрілу Борової на Харківщині постраждав мирний житель - Синєгубов

1 хв читати
Унаслідок нічного ворожого обстрілу Борової на Харківщині постраждав мирний житель - Синєгубов
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч на неділю о 00:35 ЗС РФ обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, повідомив начальник ОВА (обласної військової адміністрації) Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу постраждав чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнала Хотомля (загинув чоловік, дві жінки поранені, зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватні будинки), Дворічанське (постраждала жінка), Нова Козача (горіли будинок і гараж), Куп'янськ (горів дах котельні) і Руські Тишки (пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії).

Теги: #харківщина #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 08.06.2024
У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

У Херсонській області окупанти атакували машину "швидкої допомоги"

16:26 08.06.2024
Унаслідок обстрілу Білозерки постраждали двоє людей - Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілу Білозерки постраждали двоє людей - Херсонська ОВА

13:36 08.06.2024
У Херсонській області внаслідок обстрілу загинула жінка

У Херсонській області внаслідок обстрілу загинула жінка

11:06 08.06.2024
У Дніпропетровській області внаслідок російського удару постраждав рятувальник - ОВА

У Дніпропетровській області внаслідок російського удару постраждав рятувальник - ОВА

10:16 08.06.2024
У Херсонській області в результаті обстрілу постраждала жінка - ОВА

У Херсонській області в результаті обстрілу постраждала жінка - ОВА

08:54 08.06.2024
За добу на Харківщині один загиблий, троє постраждалих у результаті збройної російської агресії

За добу на Харківщині один загиблий, троє постраждалих у результаті збройної російської агресії

19:23 07.06.2024
Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район, є жертви та руйнування

Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район, є жертви та руйнування

13:57 07.06.2024
Росіяни обстріляли Нікополь, загинула літня жінка - ОВА

Росіяни обстріляли Нікополь, загинула літня жінка - ОВА

18:57 06.06.2024
Окупанти обстріляли Нікополь і сусідню громаду, постраждали троє жителів, пошкоджено 8 будинків і 26 сонячних панелей

Окупанти обстріляли Нікополь і сусідню громаду, постраждали троє жителів, пошкоджено 8 будинків і 26 сонячних панелей

13:17 06.06.2024
Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, двоє людей постраждали - ОВА

Росіяни обстріляли селище в Херсонській області, двоє людей постраждали - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1270 окупантів

У Чорному морі знаходиться один, в Азовському – три кораблі носія "Калібрів"

Зеленський заявив про наявність домовленостей із партнерами щодо додаткових систем ППО для України

Російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію - Зеленський після розмови з Сирським

Одна з поранених унаслідок ворожого авіаудару по Хотімлі померла

ОСТАННЄ

На півночі Харківської області тривають бойові зіткнення з ворогом - ОСУВ "Хортиця"

ДТЕК повідомив про скасування графіків відключень світла на неділю

Окупанти обстріляли за добу 38 разів прикордонні громади в Сумській та Чернігівській областях - ОК "Північ"

Укргідрометцентр попереджає про грози в західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю

Російських резервів навряд чи буде достатньо для одночасного наступу на кількох напрямках в Україні, вважає ISW

На російському аеродромі "Ахтубінськ" уражено багатоцільовий винищувач Су-57 - ГУР Міноборони України

У Донецькій області 8 червня окупанти вбили одну людину, ще двоє поранені - голова обладміністрації

Росіяни вночі та вранці двічі обстріляли прикордоння Сумської області

У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще четверо поранені

Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА