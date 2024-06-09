Унаслідок нічного ворожого обстрілу Борової на Харківщині постраждав мирний житель - Синєгубов

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У ніч на неділю о 00:35 ЗС РФ обстріляли Борову Ізюмського району Харківської області, повідомив начальник ОВА (обласної військової адміністрації) Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу постраждав чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, минулої доби ворожих обстрілів зазнала Хотомля (загинув чоловік, дві жінки поранені, зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин, будівлю селищної ради, два приватні будинки), Дворічанське (постраждала жінка), Нова Козача (горіли будинок і гараж), Куп'янськ (горів дах котельні) і Руські Тишки (пошкоджено вікна, покрівлю та фасад будівлі амбулаторії).