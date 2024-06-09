У Херсонській області за добу через російські обстріли одна людина загинула, ще четверо поранені

У Херсонській області за минулу добу окупанти обстріляли 16 населених пунктів, у результаті російських обстрілів одна людина загинула, ще четверо були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі.

"Минулої доби під ворожим вогнем і авіаударами опинилися Гаврилівка, Берислав, Зміївка, Томина Балка, Білозерка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Антонівка, Токарівка, Велетенське, Михайлівка, Іванівка, Чайкине, Садове та місто Херсон", - написав він.

За словами Прокудіна, "через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - отримали поранення".

Повідомляється, що російські військові поцілили по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкоджено 13 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в автомобілі.