Події

07:54 09.06.2024

Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування

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Унаслідок обстрілів у Дніпропетровській області є руйнування

У суботу ввечері та неділю ворог атакував Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу пошкоджено комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінію електропередач, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Увечері ворог ще раз атакував Нікопольщину - Покровську громаду. Але після нічного затишшя знову відновив терор району вранці. Цілив дронами-камікадзе та обстрілював з артилерії. Удари припали по самому Нікополю та Мирівській громаді. Пошкоджено комунальне підприємство, 5 приватних будинків, гараж, лінію електропередач. Наслідки ще уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.

Загиблих і постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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