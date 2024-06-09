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03:52 09.06.2024

Суд заарештував громадянина Польщі після нападу на прем'єр-міністра Фредеріксен

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Суд заарештував громадянина Польщі після нападу на прем'єр-міністра Фредеріксен

У суботу 39-річного поляка ув'язнили на 12 днів у зв'язку з нападом, скоєним напередодні на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, внаслідок якого, за словами влади, вона отримала невелику травму шиї, повідомляє Reuters

У данській поліції заявили, що передбачуваний нападник на той момент перебував під впливом алкоголю та наркотиків, а також вказали, що він не знав про те, що жертва - прем'єр-міністр Данії.

"Немає нічого, що б вказувало на політичний мотив", - заявив адвокат чоловіка в суді Копенгагена в суботу.

"Датська влада повідомила нам, що затриманий - громадянин Польщі, який уже якийсь час перебуває в Данії", - цитує польське державне радіо представника міністерства закордонних справ Польщі.

"Ми розглядаємо це як поодинокий, спонтанний акт, і нині у нашому розслідуванні немає гіпотези про те, що це був спланований напад на прем'єр-міністра", - заявила інспектор поліції Копенгагена Тріне Моллер агенції Ritzau.

Як повідомлялося раніше, у п'ятницю в центрі датської столиці невідомий чоловік підійшов до Фредеріксен і сильно штовхнув її в плече. Прем'єр втратила рівновагу, але зрештою зуміла уникнути падіння. Відразу після інциденту чоловіка, який намагався втекти, затримали співробітники служби безпеки прем'єра Данії.

Теги: #данія #напад #премєр_міністр

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