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02:50 09.06.2024

Генеральний директор групи "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар помер у віці 53 років

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Генеральний директор групи "Репортери без кордонів" Крістоф Делуар помер у віці 53 років
Фото: Claude TRUONG-NGOC

Крістоф Делуар (Christophe Deloire), генеральний директор групи захисту свободи преси "Репортери без кордонів" (RSF), помер від раку у віці 53 років, повідомила організація в суботу.

"Команда міжнародного секретаріату "Репортерів без кордонів"... з глибоким сумом повідомляє про смерть Крістофа Делуара, генерального секретаря міжнародної організації "Репортери без кордонів" та генерального директора "Репортерів без кордонів", внаслідок боротьби з раком", - йдеться у заяві. групи.

Крістоф Делуар, колишній репортер та тележурналіст, очолював організацію з 2012 року, допомагаючи їй захищати журналістику по всьому світу.

RSF заявила, що Делуар "перетворив асоціацію" та був "невтомним захисником на всіх континентах свободи, незалежності та плюралізму журналістики в умовах інформаційного хаосу".

У заяві йдеться: "Журналістика була боротьбою всього його життя, яке він вів із непохитною переконаністю".

Президент Франції Емманюель Макрон висловив свої співчуття на медіаплатформі X, що був Twitter, сказав, що Делуар "був журналістом у своєму серці".

Він сказав, що колишній репортер та режисер-документаліст "невпинно" боровся за свободу інформації та демократичні дебати і що "його загальна боротьба залишається нашою".

В обліковому записі Ради Європи на сайті X, присвяченому свободі ЗМІ, було написано: "Жахливі новини і така величезна втрата для свободи преси. Тебе не вистачатиме, Крістофе".

Європейський центр свободи преси та ЗМІ написав: "Крістоф був невтомним захисником журналістики, і його втрата буде глибоко відчутна для всієї спільноти свободи преси".

 

Теги: #франція #смерть #репортери_без_кордонів #голова

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