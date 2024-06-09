Події

00:18 09.06.2024

На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

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На фронті сталося 76 бойових зіткнень, з них 27 – на Покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Станом на 22:00 суботи кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 76, найгострішою була ситуація на Покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з зведенням, на Покровському напрямку наше угруповання відбивало 27 атак окупантів. Двадцять штурмових спроб росіян у районах Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новопокровського, Новоселівки Першої та Яснобродівки відбито. Ще сім атак ворога продовжуються. Ситуація загострена. Зокрема загарбники продовжують спроби прорватися з боку Очеретино на Євгенівку та Новоолександрівку. Сили оборони вживають заходів для недопущення поступу ворога вглиб нашої території.

На Куп'янському напрямку відбито вісім атак російських загарбників у районах населених пунктів Сіньківка, Піщане, Андріївка, Греківка та Макіївка. Ситуація напружена – триває бій поблизу Невського. Сили оборони вживають заходів для стабілізації ситуації.

"За сьогодні на напрямку ворог втратив 87 людей убитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, автомобіль та протитанковий ракетний комплекс", - йдеться у зведенні, опублікованому у Фейсбуку.

На Лиманському напрямку ворог сім разів намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невське, Терни, Іванівка, Торське та Діброва. Шість атак відбито, триває бій у районі Іванівки. Ситуація контрольована, збитків наших позицій не допущено.

На Харківському напрямку з початку доби відбито чотири атаки противника в районах Липців, Глибокого та Вовчанська.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили три спроби супротивника витіснити наших воїнів у районах Часового Яру, Івановського та Андріївки. У той же час ситуація біля Івановського залишається напруженою - триває бій.

"На решті напрямів істотних змін в атмосфері не відбулося", - уточнив Генштаб.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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