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20:23 08.06.2024

Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони

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Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації в ЗС України з березня 2022 року - Міноборони
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

З березня 2022 року, від початку повномасштабної війни РФ проти України, до експлуатації у Збройних силах України допущено понад 110 зразків автомобільної техніки українського та іноземного виробництва.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, зокрема, 60 із них було прийнято на озброєння протягом останніх п'яти місяців.

"Лінійка категорій транспортних засобів є досить широкою і включає броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальну автотехніку. Автопарк ЗСУ наразі має техніку виробництва понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Італія та інші", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських і європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення бездоріжжям танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки.

Крім броньованої та важкої техніки, українські військові отримали квадроцикли, гексацикли та баггі. Понад третина зі 110 кодифікованих зразків автомобільної техніки - української розробки та виробництва. Серед них спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.

У відомстві пояснили, що кодифікація та допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його за кошти з державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Теги: #міноборони #техніка

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