Керівник команди МКС в Україні: Встановлюємо локації, на яких РФ піддавала найжорстокішим тортурам українських військовополонених і цивільних

Команда представництва Міжнародного кримінального суду (МКС) в Україні зосередила свою роботу на розслідуванні депортації Росією українських дітей та обстрілів енергоструктури України. Також встановлюються локації місць несвободи українських військових і цивільних, де було скоєно найбільш кричущі злочини, наголошує керівниця розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні від МКС Бренда Голліс.

Вона наголосила, що команда МКС була зосереджена на розслідуванні депортації українських дітей і розслідуванні російських ударів по енергетичній інфраструктурі України, і результатами роботи цієї роботи стали ордери МКС на арешт Володимира Путіна, Марії Львової-Бєлової та вищого військового керівництва РФ.

"Зараз ми зосередилися на депортації та на енергетиці. На наступних етапах вдосконалюватимемо розслідування цих двох справ, щоб представити докази суддям вищого рівня та попросити їх розглянути питання арешту Путіна, Львової-Бєлової та військових командувачів - за депортацію дітей та за атаки на енергосистему", - наголосила Голліс.

"Також ми зараз зосередилися на злочинах, які були скоєні щодо затриманих і заарештованих - військовополонених і цивільних, і в цьому питанні є дуже широкий спектр можливих злочинів щодо утримуваних людей", - додала вона.

Керівниця команди МКС звернула увагу, що військовополонений може бути взятий у полон, але не може, перебуваючи в полоні, піддаватися тортурам - це міжнародний злочин.

"Цивільних також утримували. Саме по собі утримання цивільних у місцях несвободи є незаконним. Різні злочини - катування, насильство. Зараз ми перебуваємо в процесі визначення, на яких локаціях ми хочемо зосередитися", - наголосила вона.

Голліс пояснила, що команда МКС не може розслідувати весь масив таких злочинів, тому зосереджується на конкретних кейсах щодо тих місць несвободи, де незаконно утримуваних піддавали найбільш серйозним тортурам.