Події

15:40 08.06.2024

Ізраїльські військові звільнили чотирьох заручників у Газі - ЗМІ

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Армія оборони Ізраїлю оголосила, що зуміла звільнити в Секторі Гази чотирьох заручників, повідомляє в суботу The Times of Israel.

Цих людей виявили під час операції військових спецпідрозділів у районі табору для палестинських переміщених осіб Нусейрат.

За попередніми даними, стан здоров'я заручників не викликає побоювань. Їх доставили на медогляд у лікарню.

Заручники перебували в Секторі Гази з жовтня 2023 року. Їх захопили на півдні Ізраїлю бійці палестинських воєнізованих угруповань.

Теги: #заручники #звільнення #газа

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