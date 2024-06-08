Ізраїльські військові звільнили чотирьох заручників у Газі - ЗМІ
Армія оборони Ізраїлю оголосила, що зуміла звільнити в Секторі Гази чотирьох заручників, повідомляє в суботу The Times of Israel.
Цих людей виявили під час операції військових спецпідрозділів у районі табору для палестинських переміщених осіб Нусейрат.
За попередніми даними, стан здоров'я заручників не викликає побоювань. Їх доставили на медогляд у лікарню.
Заручники перебували в Секторі Гази з жовтня 2023 року. Їх захопили на півдні Ізраїлю бійці палестинських воєнізованих угруповань.