Події

15:11 08.06.2024

Від початку доби відбулося 44 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби відбулося 44 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські окупанти 44 рази атакували позиції українських захисників, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Наші воїни жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Російські терористи зі своєї території продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Зокрема, ворог завдав удару з боку Бєлгорода (РФ) трьома КАБами по Вовчанську, а ще одну бомбу скинув у район Старого Салтова.

На Лиманському напрямку противник активізувався - від початку доби українськими військами вже відбито п'ять ворожих атак у районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Ще одне бойове зіткнення триває - окупанти штурмують наші позиції біля Невського.

Тричі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового. Дії ворога відбито. Втрати окупантів уточнюються.

"На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій від початку доби тут зросла до 15. Бої тривають поблизу Новоолександрівки, Новопокровського та Невельського. Сім атак наші воїни відбили, ще вісім - тривають. Сили оборони рішуче стримують ворожий тиск і жорстко відповідають на будь-яку активність противника", - повідомляє Генштаб.

На Курахівському напрямку від початку доби підрозділи Сил оборони відбили три штурмові дії біля Георгіївки та Парасковіївки. У двох локаціях у районі Красногорівки бойові зіткнення тривають.

На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання. Успіху не мав. Завдав авіаудару в район Великої Новосілки - скинув керовану авіабомбу.

На Придніпровському напрямку російський агресор намагався двічі штурмувати наші позиції поблизу Кринок. Атаки відбито. Ситуація контрольована. Ворог завдав авіаударів по районах Іванівки, Бургунки та Чайкіного.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

Теги: #зсу #фронт

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