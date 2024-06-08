Події

11:42 08.06.2024

Жінка, яку дістали з-під завалів у Полтавському районі, померла в лікарні

1 хв читати

Жінка, яку в п'ятницю, 7 червня, було врятовано з-під завалів зруйнованого від ворожого удару будинку в Полтавському районі, померла, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя. Щирі співчуття рідним і близьким. Кожне забране життя - наш спільний біль", - написав Пронін у телеграм-каналі.

Теги: #полтавська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 05.06.2024
У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

У Полтавській області російські БПЛА атакували промисловий об'єкт, є постраждалий

08:59 03.06.2024
У Полтавській області після негоди залишаються знеструмленими понад 5 тис. споживачів у 28 населених пунктах

У Полтавській області після негоди залишаються знеструмленими понад 5 тис. споживачів у 28 населених пунктах

08:47 01.06.2024
Влучень ворожих снарядів у Полтавській області немає

Влучень ворожих снарядів у Полтавській області немає

01:35 30.05.2024
САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

20:34 21.05.2024
У Полтавській області сталася аварія на магістральному газопроводі, пять тисяч абонентів без газопостачання

У Полтавській області сталася аварія на магістральному газопроводі, пять тисяч абонентів без газопостачання

11:16 20.05.2024
Окупанти завдали ударів по Миргородському району, інфраструктуру не пошкоджено - обладміністрація

Окупанти завдали ударів по Миргородському району, інфраструктуру не пошкоджено - обладміністрація

08:40 20.05.2024
Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

Ворог атакував Полтавську та Дніпропетровську область БПЛА

12:02 18.05.2024
Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

Від нічних атак дронів РФ постраждали енергооб'єкти в Полтавській і Харківській областях - Міненерго

08:57 18.05.2024
В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

В одному з районів Полтавської області в результаті атаки дронів пошкоджено енергетичну інфраструктуру

21:29 15.05.2024
Окупанти завдали удару по Полтавщині двома ракетами, постраждалих немає - голова ОВА

Окупанти завдали удару по Полтавщині двома ракетами, постраждалих немає - голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути заблоковано - Держприкордонслужба України

Силами ППО вночі збито 9 із 13-ти "Шахедів" і одну ракету Х-59

Сили оборони за добу знищили 1210 окупантів

Кабмін запровадив 50% квоту бронювання поліції, ДСНС і низки інших правоохоронців, давши право на винятки міністру оборони

Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

ОСТАННЄ

Рух у пункті пропуску "Шегині-Медика" може бути заблоковано - Держприкордонслужба України

У Дніпропетровській області внаслідок російського удару постраждав рятувальник - ОВА

У Херсонській області в результаті обстрілу постраждала жінка - ОВА

Російські окупанти 12 разів обстріляли Донецьку область, одну людину поранено - ОВА

Зеленський поділився з Байденом відвертою оцінкою того, що відбувається на фронті - Білий дім

За добу на Харківщині один загиблий, троє постраждалих у результаті збройної російської агресії

У Харкові внаслідок падіння дерева постраждали дві жінки та дитина

На покровському напрямку воїни 47 ОМБр стримують щонайменше три бойові бригади РФ

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, є поранений

Окупанти за добу 290 разів ударили по Запорізькій області, задіяли РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА