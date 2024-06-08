Жінка, яку дістали з-під завалів у Полтавському районі, померла в лікарні

Жінка, яку в п'ятницю, 7 червня, було врятовано з-під завалів зруйнованого від ворожого удару будинку в Полтавському районі, померла, повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя. Щирі співчуття рідним і близьким. Кожне забране життя - наш спільний біль", - написав Пронін у телеграм-каналі.