У Харкові внаслідок падіння дерева постраждали дві жінки та дитина

У п'ятницю ввечері на проспекті Гагаріна в Харкові на електроопору, яка впала, впало дерево, постраждали 3 людини, зокрема дитина.

"Хлопчик 7 років, дістав садно лівого ліктя; жінка 39 років, попередній діагноз гематоми чола та закритий перелом кісток тазу; жінка 80 років, забій лівого плеча і стегна", - перелічує травми потерпілих пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Молодшу з постраждалих жінок рятувальники деблокували з-під електричної опори та разом із працівниками екстреної медичної допомоги транспортували до карети швидкої.