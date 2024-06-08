Події

08:37 08.06.2024

У Харкові внаслідок падіння дерева постраждали дві жінки та дитина

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У Харкові внаслідок падіння дерева постраждали дві жінки та дитина

У п'ятницю ввечері на проспекті Гагаріна в Харкові на електроопору, яка впала, впало дерево, постраждали 3 людини, зокрема дитина.

"Хлопчик 7 років, дістав садно лівого ліктя; жінка 39 років, попередній діагноз гематоми чола та закритий перелом кісток тазу; жінка 80 років, забій лівого плеча і стегна", - перелічує травми потерпілих пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Молодшу з постраждалих жінок рятувальники деблокували з-під електричної опори та разом із працівниками екстреної медичної допомоги транспортували до карети швидкої.

 

 

Теги: #харків #падіння #дерево

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