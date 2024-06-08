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07:00 08.06.2024

Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Т. Шевченка

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Вільнюс виділить 300 тис. євро на реконструкцію Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка, за підсумками якої театр стане сучасним інклюзивним мистецьким простором із можливостями для проведення виставок, концертів, майстер-класів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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"300 тис євро для Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка. Таку суму виділить Вільнюс на реконструкцію. Кошти з Фонду допомоги Україні", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю.

Лисак повідомив, що гроші підуть на відновлення великої машинної зали, яка нині не експлуатується. "Втім, планується перетворити її на справжній Мистецький хаб. Для проведення виставок, концертів, майстер-класів. Там же створять надійне та комфортне укриття для містян", - додав Лисак.

За його словами, під час реконструкції передбачено демонтаж усього застарілого. "Для безбар'єрності простору - облаштування додаткового входу. А ще - сцени. Капітальний ремонт, встановлення вентиляції".

"Дякую міжнародним партнерам за підтримку регіону. Меру столиці Литви Валдасу Бенкунскасу за таке рішення. І Мінкульту за просування цієї важливої ініціативи", - резюмував Лисак.

 

 

 

Теги: #дніпро #вільнюс #театр

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