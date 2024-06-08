Армія РФ знову обстріляла Нікопольський район, загинула людина - Дніпропетровська ОВА

Російська армія пізно ввечері, 7 червня, знову обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області, загинула одна людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак станом на 22.40 п'ятниці.

"Нікопольщина. Знову загинула людина. У Червоногригорівській громаді ворожий артобстріл обірвав життя 70-річного чоловіка", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Пошкоджено будинок і лінію електропередач. Інформація уточнюється", - додав Лисак.