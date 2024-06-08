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01:13 08.06.2024

Кабмін продовжив строки бронювання до року і розширив бронювання дефіцитних ВУС

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Кабмін продовжив строки бронювання до року і розширив бронювання дефіцитних ВУС

Уряд України оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.

«Військовозобов'язані .... підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності (ВУС)», - ідеться в оновленому порядку бронювання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів № 650 від 5 червня, оприлюдненому ввечері в п'ятницю, тоді до цього бронювання дефіцитних ВУС можливе було лише для керівників критично важливих підприємств та їхніх заступників, а також в окремих галузях.

Крім того, документ дещо розширює перелік суб'єктів, які можуть бронювати всіх військовозобов'язаних, а не тільки до 50%. Наприклад, йдеться про будівельників фортифікацій, протезистів. Крім цього, ліміт на кількість заброньованих працівників відсутній у спеціалізованих установ ООН, іноземних дипломатичних установ в Україні та українських дипломатичних установах за кордоном, представництвах міжнародних організацій, які є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення, міжнародних судових органів, українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за гроші міжнародних партнерів, зокрема Товариства Червоного Хреста...

Також, згідно з опублікованим опозиційним депутатом документом, право на відтермінування отримують усі кінцеві бенефіціари критично важливих підприємств і члени наглядових рад стратегічно важливих підприємств з активами або річним доходом від 200 млн грн, а також особливо важливих з активами від 2 млрд грн або річним доходом від 1,5 млрд грн.

Постанови також містить нововведення щодо подання списків для бронювання через «Дію».

Як повідомлялося, уряд цього тижня продовжив ще на два місяці строки чинних відтермінувань у рамках бронювання.

Бізнес-спілка Diia.City United на зустрічі з представниками Міноборони, Мінекономіки, Мінцифри закликала прискорити запровадження е-бронювання та збільшити термін бронювання з 6 до 12 місяців.

Раніше про запуск електронного бронювання на порталі «Дія» повідомила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко, а віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що бронювати співробітників через «Дію» можна буде вже з липня.

 

 

Теги: #україна #бронювання #правоохоронці

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