Події

00:34 08.06.2024

Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

2 хв читати
Мінагрополітики доопрацьовує низку проєктів щодо впровадження земельної реформи

Основний напрямок Стратегії розвитку агропродовольчого сектору щодо впровадження земельної реформи - відновлення забруднених унаслідок воєнних дій земель для безпечної роботи аграріїв, а також забезпечення прозорого, інвестиційно привабливого ринку землі, спрощення процедур відведення земельних ділянок, повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства Людмила Шемелинець.

"Перед нами стоїть завдання розмінування, обстеження земель щодо їхньої придатності до використання та відновлення угідь. Також серед основних завдань - завершення інвентаризації земель", - процитувала пресслужба Мінагрополітики її слова на презентації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року в Києві в п'ятницю.

За словами заступника міністра, створюється реєстр, до якого буде внесено відомості про забруднені земельні ділянки.

Крім того, Шемелинець наголосила на важливості вільного доступу до інформації про ринок земель сільгосппризначення та оцінку вартості ділянок.

"Уже запущено моніторинг ринку земель. Система відображає інформацію про кількість проданих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, їхню площу та середню ціну за гектар. Кожні два тижні публікується оновлена інформація. Уже триває робота над запуском моніторингу земельних відносин, який міститиме дані про стан справ у сфері земельних відносин від дев'яти різних суб'єктів - Державного земельного кадастру, Мін'юсту, Державної судової адміністрації, ДПС, Держводагенства, Держстату тощо", - розповіла заступниця міністра.

Вона висловила впевненість, що це дасть змогу більш комплексно розуміти стан, динаміку та проблемні питання в земельній сфері на рівні територіальних громад, оперативно реагувати та ухвалювати ефективні управлінські рішення. Дані моніторингу будуть публічними, що дасть змогу поліпшити і громадський контроль за діяльністю органів влади.

Говорячи про оцінку вартості землі, заступниця міністра повідомила, що на завершальному етапі впровадження - пілотний проєкт із масової оцінки земель. Він визначатиме критерії оцінки земель, щоб вона була максимально наближена до ринкової.

Крім того, за ініціативи Мінагрополітики Держгеокадастр запустив портал Національної інфраструктури геопросторових даних, у якому вже зареєстровано 95% територіальних громад.

"Це ефективна система, яка містить 40 видів різної інформації. Про землю, дороги, заповідники, лінії електропередач тощо. Одне із завдань Мінагрополітики - інтеграція геопорталу з іншими державними реєстрами та синхронізація з відповідними європейськими системами", - резюмувала заступник міністра.

Теги: #україна #земельная_реформа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:29 08.06.2024
Стратегія розвитку агросектору до 2030 р. передбачає подальшу цифровізацію галузі

Стратегія розвитку агросектору до 2030 р. передбачає подальшу цифровізацію галузі

23:52 07.06.2024
На фронті за день було 85 зіткнень, найгарячіша обстановка зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті за день було 85 зіткнень, найгарячіша обстановка зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

23:38 07.06.2024
Війська РФ за добу скинули на територію України 52 УАБи, для ударів задіяли понад 460 БпЛА - Генштаб

Війська РФ за добу скинули на територію України 52 УАБи, для ударів задіяли понад 460 БпЛА - Генштаб

23:25 07.06.2024
Олена Зеленська на зустрічі з Бріжит Макрон: 12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень

Олена Зеленська на зустрічі з Бріжит Макрон: 12 медзакладів Франції стали побратимами українських лікарень

22:52 07.06.2024
"Енергоатом" на 10 днів раніше вивів із планового ремонту блок АЕС 1000 МВт

"Енергоатом" на 10 днів раніше вивів із планового ремонту блок АЕС 1000 МВт

22:45 07.06.2024
Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

22:12 07.06.2024
Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

19:06 07.06.2024
США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

США зобов'язалися виділити понад $51,2 млрд для військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

18:56 07.06.2024
Україна й НАТО на саміті у Вашингтоні підпишуть угоду про співпрацю у сфері інновацій - помічник генсека ван Веел

Україна й НАТО на саміті у Вашингтоні підпишуть угоду про співпрацю у сфері інновацій - помічник генсека ван Веел

18:34 07.06.2024
У Вільнюсі відкрилася дводенна Міжнародна конференція "Шлях до відновлення культурного сектору України"

У Вільнюсі відкрилася дводенна Міжнародна конференція "Шлях до відновлення культурного сектору України"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Макрон про відправлення інструкторів в Україну: Ми хочемо мати коаліцію, і багато хто з наших партнерів уже дав свою згоду

Макрон: Сподіваюся, ми зможемо домовитися на рівні країн БРІКС про підвалини довгострокового миру в Україні

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

ОСТАННЄ

Франція виділить 200 млн євро підприємствам, які інвестуватимуть у відновлення критичної інфраструктури України - Макрон

Зеленський обговорив із Макроном ситуацію на полі бою і можливість протидії РФ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою

Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

ВР ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ

90% рятувальників і поліцейських заброньовано

Чиновника КМДА, підозрюваного у вимаганні грошей з перевізників, відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід

Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район, є жертви та руйнування

Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА