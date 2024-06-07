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23:52 07.06.2024

На фронті за день було 85 зіткнень, найгарячіша обстановка зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

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На фронті за день було 85 зіткнень, найгарячіша обстановка зберігається на Покровському напрямку - Генштаб

За сьогодні до теперішнього часу відбулося 85 бойових зіткнень, найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку, де ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22:30 п'ятниці, 7 червня.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, відбулося дві безуспішні атаки ворога в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують проводити заходи з посилення оборонних позицій і рубежів.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку за сьогодні склали 101 окупанта загиблими та пораненими. Знищено п'ять артилерійських систем, 41 БпЛА, сім автомобілів та пускову установку для БпЛА. Крім того, уражено 31 бліндаж і місце зберігання боєприпасів.

На Куп'янському напрямку від початку доби відбулося вісім бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили сім атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Піщане, Дружелюбівка та Греківка. Триває бій у районі Андріївки. Ситуація контрольована.

За оперативною інформацією, на Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до дев'яти. "Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тернів, Новосадового, Торського та Срібрянського Лісу. Усі атаки відбиті українськими захисниками. Втрат позицій не допущено", - підкреслили в Генштабі.

Протягом дня на Сіверському напрямку ворог здійснив дві безуспішні штурмові дії в районі Білогорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Краматорському напрямку агресор сім разів намагався атакувати українських захисників у районах Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Усі спроби були відбиті.

"Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів.Тривають бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола.Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника", - інформували в Генштабі.

Попередньо, втрати агресора на цьому напрямку становили майже 200 окупантів убитими та пораненими.Знищено три бойові броньовані машини, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки.На Курахівському напрямку на цей час доби кількість бойових зіткнень збільшилася до 16.Загарбники намагаються просунутися поблизу населених пунктів Невельське, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка. 13 ворожих атак успішно відбито Силами оборони.Тривають бої в районах Красногорівки і Парасковіївки. Ситуація напружена. вживаються заходи щодо недопущення просування ворога.

На Времівському напрямку ворог намагався зав'язати бої поблизу Урожайного та Старомайорського. Штурмові дії російських окупантів зазнали невдачі. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку російський агресор чотири рази атакував наші підрозділи поблизу населених пунктів Копані та Мала Токмачка. Успіху не мав.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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